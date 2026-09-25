Kastamonu İnebolu\'da yanan 11 evin enkazı iş makineleriyle kaldırılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yanan 11 evin ve diğer yapıların enkazı iş makineleriyle kaldırılıyor.

Olay, 23 Eylül'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde soba kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 11 ev küle dönerken samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yapılar ile bir otomobil de zarar gördü.

Bölgede bekleyen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yürütülürken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ise iş makineleriyle yanan evlerin bulunduğu alanda enkaz çalışması başlattı. Ekipler küle dönen evlerden geriye kalan moloz yığınlarını iş makinesiyle kaldırıyor.

Mağduriyet giderilecek

Öte yandan, olay günü köyü ziyaret ederek çalışmalarını inceleyen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangının afet kapsamına alındığını belirterek, "Yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içerisinde vatandaşlarımızın evleri yapılacak, o mağduriyet de giderilecek" dedi.