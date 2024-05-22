Kastamonu Küre\'de Tomruk Yüklü Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küre ilçesi Kastamonu- İnebolu karayolu Uzunöz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. idaresineki 67 ACU 940 plakalı tomruk yüklü tır, yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile sürücü araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan V.B., Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU