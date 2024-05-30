Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağış sonucu ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağış sonucu ev ve iş yerleri su altında kaldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağışın etkisiyle bazı iş yerleri ve evler su altında kaldı. Devrekani Belediyesi, su tahliye çalışmalarına başladı.

30.05.2024 22:12
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Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu ilçede ev ve iş yerlerini su bastı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Dolu ve sağanak yağış sebebiyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Kastamonu'da yağışlı hava etkili oldu. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından ilçede sağanak yağışta etkili oldu. Dolu ve sağanak yağışın etkili olması sebebiyle Devrekani'de bazı işyerlerini ve evleri su bastı. Devrekani Belediyesi, tıkanan rögarların açılması ve su basan işyerleri ile evlerde suların tahliye edilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Çalışmalara vatandaşlarda destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağış sonucu ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ve sağanak yağış sonucu ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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