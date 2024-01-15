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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyünde gündüz vakti köye inen bir kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve gözden kaybolduğu görülüyor.

Kastamonu\'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı
15.01.2024 - 12:46,
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun köy içinden kar üzerinde yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyünde gündüz vakti köye kurt indi. Köyde gezinen kurt, kar üzerinde bir süre yürüyüş yaptıktan sonra gözden kayboldu. Gündüz vakti köye inen kurdun yürüyüşü, köy sakinlerinden Mustafa Akça'ya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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