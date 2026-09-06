Kastamonu Taşköprü\'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Çay Cafer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.