Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

Kastamonu Taşköprü\'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çay Cafer köyünde 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Çay Cafer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Taşköprü, İtfaiye, Güncel, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ahşap ev yandı, yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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