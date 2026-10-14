Kastamonu Tosya'da aynı kavşakta iki ayrı kaza oldu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da aynı kavşakta iki ayrı kaza oldu, 3 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya\'da aynı kavşakta iki ayrı kaza oldu, 3 kişi yaralandı
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Kastamonu Tosya D100 karayolu Zincirlikuyu kavşağında yağışla kayganlaşan yolda aynı noktada iki ayrı kaza meydana geldi. Minibüsün şarampole yuvarlandığı, otomobilin de refüje çarptığı kazalarda yaralanan 3 kişi Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kazalar, D100 karayolu Samsun istikameti Zincirlikuyu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. idaresindeki 04 ABG 761 plakalı Hyundaki marka minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü ve araçta bulunan V.C. yaralandı.

Öte yandan, R.A. yönetimindeki 55 KF 446 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen R.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yağış sırasında kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, sürücülere hız kurallarına uymaları noktasında uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
D-100 KarayoluZincirlikuyuKastamonu3. SayfaGüncelTosyaKazaSon Dakika

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