Kastamonu Tosya'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu Tosya\'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.07.2024 22:28
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ZZ 172 plakalı Ford marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.Y. (30), A.Y. (24) ve O.K.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı ve ters döndüğü görülüyor. Aynı istikamette seyir halindeki kamyon ise ters dönen otomobile çarpıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Tosya'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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