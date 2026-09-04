Kastamonu Tosya'da kamyonet ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Orta Yol mevkisinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Orta Yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 37 AAY 392 Mitsubishi marka kamyonet ile M.D. yönetimindeki 37 BJ 384 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki A.A.D. ve M.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu Tosya'da kamyonet ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?