Kastamonu Tosya'da otomobil ile hayvan yüklü tır çarpıştı; 4 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da otomobil ile hayvan yüklü tır çarpıştı; 4 büyükbaş telef oldu

Kastamonu Tosya\'da otomobil ile hayvan yüklü tır çarpıştı; 4 büyükbaş telef oldu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda otomobil ile 40 büyükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tırdaki 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaza, Tosya ilçesine bağlı D100 karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A. yönetimindeki 16 YA 562 plakalı Wolksvagen Polo marka otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki F.G. idaresindeki 10 F 6500 plakalı 40 büyükbaş canlı hayvan yüklü tır çarpıştı. Yaşanan kazada büyükbaş hayvan yüklü tırın dorsesi ile otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın dorsesi ile araçta çıkan yangın ise, Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kaza ve araçlarda çıkan yangın nedeniyle 4 büyükbaş hayvanda telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Tosya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Tosya'da otomobil ile hayvan yüklü tır çarpıştı; 4 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da otomobil ile hayvan yüklü tır çarpıştı; 4 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
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