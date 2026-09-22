Kastamonu Tosya\'da traktör devrildi, altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kastamonu Tosya'da traktör devrildi, altında kalan sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin incelemesiyle sürücünün cenazesi morga kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Tosya ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (73) idaresindeki traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından D.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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