Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 19 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Z.S., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 19 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR