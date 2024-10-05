Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede B.T., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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