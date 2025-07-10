İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir zincir marketin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya başkalarının da dahil olmasıyla birlikte sokak savaş alanına döndü.
Zincir markette çalışan bir genç kız da kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Araya giren genç kız, kavga edenlerden birinin üst üste sopa darbelerine maruz kaldı. Genç kız bayılarak yere düştü.
Genç kızın yerde yatmasına aldırmayan taraflar kavgaya devam etti. Çevreden geçenler talihsiz kıza yardım ederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı - Son Dakika
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