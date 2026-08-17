Kavşakta Çarpışma: 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Toybelen Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Yılmaz idaresindeki 55 ABM 797 plakalı otomobil, kavşakta yola giriş yapan Muzaffer Başarlı yönetimindeki 55 ADF 563 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada sağ bacağından yaralanan otomobil sürücüsü Mesut Yılmaz, hastaneye gitmek istemedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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