Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ta hayvanlarını otlatan bir çoban, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği kırsal mahalleye itfaiye, AFAD ve jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Ağır yaralı çoban, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

08.07.2024 08:14
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Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kırsal mahallede hayvanlarını otlatan çoban kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Sadıklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, hayvanları otlatmak için ormanlık araziye çıktı.

Kayalık bölgeden dengesini kaybedip uçuruma düşen genci çevredekiler gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine güçlükle ulaştı. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin arından bölgeye sevk edilen jandarma helikopterine teslim edildi.

Helikoptere alınan genç çoban kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

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