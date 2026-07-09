Yozgat'ta hayvanlarını kaybeden çiftçinin yardımına Jandarma ekipleri koştu.
Kadışehri ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Y.K. bir süre sonra 2 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım isteyen çiftçinin hayvanları, Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak teslim edildi.
Çiftçi ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?