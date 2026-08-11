Kayıp 85 Yaşındaki Adam 13 Saat Sonra Bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki adam, arama çalışmaları sonucu kırsal bölgede baygın halde bulundu.

Besni ilçesine bağlı Alişar Köyü'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ekrem Aydın (85), gece geç saatlerde evden ayrıldı. Yakınları tarafından evde olmadığı fark edilen yaşlı adamı bulmak için yakınları seferber oldu. Yaşlı adamı köy içerisinde bulamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ve çevresinde jandarma, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri vatandaşların katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Köyün yakınlarındaki dere kenarı ve kırsal alanlarda sürdürülen çalışmalar sonucunda 85 yaşındaki Ekrem Aydın, kırsal bölgede yerde baygın halde 13 saat sonra bulundu.

Arama ekipleri yaşlı şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ekrem Aydın ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.