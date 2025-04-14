Kayıp Çocuk Cumali'nin Terliği Bulundu

Vali Köşger: "Terlik Cumali'ye ait"

Kayıp çocukla ilgili konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger:

"12 Nisan'da kaybolan Cumali Timi'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor"

" Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu, bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti, nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok"

ADANA - Adana'da 3 günüdür haber alınamayan tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocukla ilgili gelişmeleri paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu, bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti, nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte yapılan toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Toplantı sonrasında Vali Köşger, hem şehirdeki suçlarla mücadele konusunda hem de kayıp çocuk Cumali konusunda açıklamalarda bulundu.

"Cumali'ye ait terlik kanal kenarında bulundu"

12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Yavuz Selim Köşger, " Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Aile de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması, sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir" dedi.

Cinayet, yaralama ve tehdit suçları yükseldi

Kentte çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Köşger," Mart ayında terör örgütlerine yönelik 21 operasyon düzenledi, 8 kişinin gözaltına alındı. 2024 Mart ayı ile bu yılki Mart ayında ise suç oranları düştü. 13'ten 11'e, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun 21'den 9'a, çocuğun cinsel istismarı suçunun 58'den 38'e, cinsel saldırı suçunun 11'den 9'a, mal varlığına karşı işlenen suçların da 370'den 292'ye geriledi. Kasten öldürme suçu 5'ten 9'a, kasten yaralama suçu 630'dan 668'e, tehdit suçu da 530'dan 566'ya yükseldi"diye konuştu.

"Uyuşturucuyu, toplumsal güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz"

Son olarak Vali Köşger,"Organize suç çetelerine yönelik 10 operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 304 kişiden 130'u tutuklandı. Ayrıca 4 organize suç çetesi de çökertildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen 198 operasyonda ise gözaltına alınan 160 kişi tutuklandı, 60 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadeleyi tek boyutlu değerlendirmiyoruz. Bununla ilgili riskli bölgelerde sağlık, eğitim, müftülük açısından yürüttüğümüz faaliyetler var. Uyuşturucuyu, toplumsal güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.