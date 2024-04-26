Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ait Yeni İpuçları Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ait Yeni İpuçları Aranıyor

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg\'e Ait Yeni İpuçları Aranıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan çalışmalarla, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. JASAT, asayiş jandarma ekipleri ve köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar, 3. gününde de sürüyor. Ayrıca Berzeg'in ailesi de DNA örneği vermek üzere Gönen'e gelmiştir.

26.04.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni ipuçları bulmak amacıyla yapılan çalışmalar 3'üncü gününde de devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan çalışmalar, 3'üncü günde de sürüyor. Bu çerçevede JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile birlikte 3 kadavra arama köpeği eşliğinde Fındıklı Deresi mevkisinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgede yeni ipuçları bulmak için 3 kilometrelik alan didik didik aranıyor.

Diğer yandan Korhan Berzeg kızı Nisa Berzeg ve eşi Angela Berzeg dün Gönen'e gelerek DNA örneği verdi. Korhan Berzeg'in diğer kızı olan Sibel Berzeg'in de dün Amerika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Korhan Berzeg, Balıkesir, Jandarma, Ekonomi, JASAT, Gönen, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ait Yeni İpuçları Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 13:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ait Yeni İpuçları Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement