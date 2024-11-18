Kayıp Emekli Polis Sulama Kanalında Bulundu

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Tokat'ta kayıp emekli polis memuru sulama kanalında ölü bulundu

TOKAT - Tokat'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis Şükrü Daştan, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay dün Niksar ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkan 66 yaşındaki emekli polis memuru Şükrü Daştan'dan bir daha haber alınmadı. Daştan'ın ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Şahinli- Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalı yakınında yaptıkları aramada, sazlıkların arasında 35 ANR 848 plakalı Hyundai marka aracı tespit etti. Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede Daştan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükrü Daştan'ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.