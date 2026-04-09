Kayıp Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'in merkeze bağlı Hisar köyünde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Hisar köyünde yaşayan N.K. (48), 8 Nisan 2026 tarihinde 4 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama ve araştırma çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar kısa sürede bulunarak sağ salim sahibine teslim edildi. - KİLİS
