Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı. 21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan'dan haber alınamıyor. Narin'in bulunması için ekiplerin çalışması sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı.
12 gündür her yerde aranan Narin Güran'ın yaşadığı mahallede aileler diken üstünde. Kendi çocukları içinde endişe taşıyan aileler çözümü evlerinin girişine güvenlik kamerası taktırmakta buldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayıp Narin'in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı - Son Dakika
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