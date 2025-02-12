Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

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Sosyal medyada çektiği noter videolarıyla tanınan Sibel Keskiner, evrakta sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.

12.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:17
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Çorum'da üç kişi gayrimenkul atışı için tabu müdürlüğüne başvurdu. İşlemler devam ederken arsayı alacaklar satıcılardan şüphelenip kurum personelini uyardı. Kurumdan yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.

POLİS AİLE İLE İRTİBATA GEÇTİ

Yapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi. Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K., Selma D. ve Ali Y., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

SİBEL KESKİNER DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan ve günlerdir aranan Sibel Keskiner hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Keskiner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keskiner sosyal medyada çektiği noter videolarıyla fenomen olmuştu.

Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şahabettin Kural:
    Notercinin ne işi var her allahın günü sosyal medyada video paylaşmakla.. 17 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaç günlük haber lann bu? 8 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ülkemizde k.e.r.i.z stoğu çok olunca malesef bir çok kesimin ağzının suyu akıyor, 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    vay kıza bak bizde bu kızı tehdit ediyorlar sanıyorduk. uyanık çıkmış 0 0 Yanıtla
  • murat2069:
    işin içimde nufus mudurlugu tapu mud noter anlaşmısa olur bunlar boyle yurur tek yapacakları iş degil 0 0 Yanıtla
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