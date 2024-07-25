Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu - Son Dakika
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Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.07.2024 12:54
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Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. 27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilmek üzere morga kaldırıldı. Annesi kaybolan Hasan Yıldırım da olay yerine geldi, ancak cesedin tanınmaz halde olması sebebiyle kendisine kesin bilgi verilemedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Derince, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu - Son Dakika

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