Kaymakam Yıldırım Jandarma Komutanlıklarını Ziyaret Etti
Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Altıntaş'taki Jandarma Komutanlıklarını ziyaret ederek asayiş bilgisi aldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aykırıkçı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden ilçenin genel asayiş durumu, yürütülen güvenlik faaliyetleri ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ayşegül Yıldırım, jandarma personelinin özverili çalışmalarını takdir etti.
İlçede huzur ve güven ortamının korunması için fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür eden Kaymakam Yıldırım, görevlerinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaymakam Yıldırım Jandarma Komutanlıklarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?