Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti

Hindistan'ın Ghaziabad kentinde yaşanan olayda, bir kadın kayınvalidesini evinin önünde dövdü, bu sırada gelinin annesi de olan biteni cep telefonuyla kaydetti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde gelin ile kayınvalidesinin evin dış merdivenlerinde tartıştığı, ardından tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü görülüyor. Gelinin annesi, tüm olayı videoya çekerken, kayınvalide telefona müdahale etmek istiyor. Bunun üzerine gelin, kayınvalidesine defalarca vuruyor. Şiddet, evin kapısının açılmasıyla sona eriyor.

Olayın, 1 Temmuz'da Govindpuram bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Hindistan basınında yer alan haberlere göre gelinin adı Akanksha, kayınvalidesinin ise Sudesh Devi. Sudesh Devi'nin, şikâyetçi olmak için defalarca karakola gitmesine rağmen polis ilk başta dilekçesini kabul etmedi. Ancak daha sonra resmi şikâyet (FIR) kayda geçti.

Haberde, gelinin ailesinin polis içinde tanıdıkları olduğu da öne sürüldü.

Maharashtra eyaletinde başka bir şiddet olayı yaşandı. Bir adam, kızına laf atan kişilere tepki gösterince 9 kişilik bir grup tarafından dövüldü. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda küçük kız, babasına saldıranlara "Ağabey, ne olur vurmayın" diyerek yalvarıyor. Ancak saldırganlar sopalarla dövmeye devam ediyor.