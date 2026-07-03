Kaynarca'da Ehliyetsiz Genç Motosikletle Ceza Yedi - Son Dakika
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Kaynarca'da Ehliyetsiz Genç Motosikletle Ceza Yedi

Kaynarca\'da Ehliyetsiz Genç Motosikletle Ceza Yedi
03.07.2026 11:20
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Ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alınan genç, 200 metre mesafede döner almak için motosiklet sürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, döner almak için motosikletle yaklaşık 200 metre mesafedeki işletmeye giden ve daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulan 24 yaşındaki genç, polis uygulamasına takıldı. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen gence yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, babası cezanın miktarına tepki gösterdi.

Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, babasının iş yerinde çalışan G.Ö. (24), karnının acıkması üzerine iş yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir işletmeden döner almak için motosikletle yola çıktı. Bu sırada polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan gencin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı belirlendi. Yapılan işlemler çerçevesinde G.Ö.'ye çeşitli ihlaller sebebiyle yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Çocuğum haksız ama ceza miktarı çok ağır"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Emre Özkurt, oğlunun yaptığı hatayı savunmadığını ancak uygulanan cezanın orantısız olduğunu düşündüğünü söyledi. Özkurt, "Oğlum benim yanımda çalışır. Dün, ben şehir dışındayken oğlumun karnı acıkmış dükkanımızın yakınındaki işletmeden döner ekmek almaya motosikletle gitmiş ve ehliyeti alkollü araç kullanmaktan geri alınmıştı. Oğlum da bir şey olmaz düşüncesiyle motosiklet ile döner alamaya gittiği esnada polis çeviriyor ve 200 bin liralık ceza yazıyor. Biz, ceza miktarına tepki gösteriyoruz, çocuğumuzun haklı olduğunu düşünmüyoruz tabi ki haksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaması gerekiyordu. Ancak, gittiği yer 200 metre ilerisi biz sadece ceza miktarına tepki gösteriyoruz. Çocuğum benim yanımda 35 bin lira maaş ile çalışıyor ve işe gelmedi psikolojisi bozuldu, 200 bin lirayı nasıl düşünüyor. Bende oğluma ödemeyeceğimi onun suçu olduğunu söyledim. Kendisi 24 yaşında bir genç ve biraz daha inisiyatif kullanılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.yoga - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaynarca'da Ehliyetsiz Genç Motosikletle Ceza Yedi - Son Dakika

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