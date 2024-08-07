Kaynarca'da Kadına Yönelik Taciz İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
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Kaynarca'da Kadına Yönelik Taciz İddiasıyla Tutuklama

Kaynarca\'da Kadına Yönelik Taciz İddiasıyla Tutuklama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadına yönelik taciz iddiasıyla adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

07.08.2024 13:47
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadına yönelik taciz iddiasıyla adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu R.A.'nın laf attığı genç bir kadını markette taciz ettiği öne sürülmüştü. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istediği esnada yaşadığı binaya kaçan R.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Olay, 6 Ağustos tarihi gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, laf attığı genç bir kadını markette taciz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, yaşadığı binaya kaçtı. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede toplanan kalabalık, yabancı uyruklu şahısların kaldığı binayı taşladı, camlarını kırdı. Tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı, linçten polis ekipleri kurtardı. Jandarma ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi.

Valilikten açıklama yapıldı

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş ve söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Binada yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ilçeden tahliye edildi

Öte yandan, taciz iddiası ile gözaltına alınan şahsın kaçarak saklandığı binada, kendisi gibi yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ve bölgede bulunan AS Tavuk firmasında işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından binanın boşaltıldığı ve yabancı uyruklu şahıslar, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilerek ilçeden tahliye edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaynarca'da Kadına Yönelik Taciz İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika

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