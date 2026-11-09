Kaynaşlı-Düzce yolunda beton bloklara çarpan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaynaşlı-Düzce yolunda beton bloklara çarpan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Kaynaşlı-Düzce yolunda beton bloklara çarpan otomobilde 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Düzce'de Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ağır yaralanan 60 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi ve inceleme başlatıldı.

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada H.T. (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı. Kazada ağır yaralanan H.T. (60)'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeKaynaşlı3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Kaynaşlı-Düzce yolunda beton bloklara çarpan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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