Kayseri\'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı suçtan toplamda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan E.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ