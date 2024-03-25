Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği
görevlilerince 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı
tabanca, 1 adet havalı tabanca, 4 adet kapsam dışı bıçak, 30 adet fişek ele geçirildi. Yine aynı dönem içerisinde 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalanırken 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca hırsızlık malı olan 120 bin TL değerinde malzemeler ise ele geçirilerek sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 5 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa ise toplamda 122 bin 75 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 246 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 şahıs yakalandı, 40 şahıs adli makamlarca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 111 kişi yakalandı - Son Dakika
Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hükümlü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.
İzmir'de market sahibi M.A., işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. ve Özlem K.'yı çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 23 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ, PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütleriyle bağlantılı olan şahıslar hakkında yasal işlemler yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 34 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında uyuşturucu maddeler, uyarıcı haplar, tabancalar ve av tüfekleri bulunuyor. Tutuklanan 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Yeşil Bursa Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen ve 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yanı sıra birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen ve 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonlarında elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yanı sıra birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren "MAHZEN-19" operasyonları düzenlendi.
Rusya'da 150 kişinin ölümüne sebep olan DEAŞ'lı 4 terörist dün hakim karşısına çıkarken, olayın hemen ardından yakalanan saldırganların sorgu anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şemseddin Farridun isimli teröristin bir spor salonunun zeminine yatırıldığı görüntülerde, pantolonun indirildiği ve cinsel organına 80 volta kadar elektrik veren kablolar takıldığı görülüyor.
Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Jülide Kural, İnanır'ın beyin damarındaki pıhtının temizlendiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmelerin sadece doktorları ve kendisi tarafından yapılan açıklamalar olacağını da söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?