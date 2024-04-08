Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 31 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kapsam dışı bıçak, 83 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarla ilgili 30 şüpheli yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı. Hırsızlık malı olan 290 bin TL değerinde malzemeler ise ele geçirilerek sahiplerine tam ve eksiksiz teslim edildi. Çalışmalarda; change oto - motosiklet olduğu tespit edilen; 13 milyon 750 bin TL değerindeki 10 change oto, 1 çalıntı tır, 12 çalıntı motosiklet ele geçirilerek 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yine ekiplerce kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa da toplamda 64 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 208 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı, bunlardan 50'si adli makamlarca tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 20 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 118 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da çalınan bir kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayrılması saniye saniye görüntülendi. Kamyonun parçalarını göle atan iş yeri sahibi, kendisini 50 bin TL karşılığında parçalama işi için getirdiklerini söyleyerek savundu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı.
Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde bulundu. Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ve 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?