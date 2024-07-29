Kayseri\'de 24 Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde düzenlenen 24 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden 16'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 24 operasyon kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Şahıslardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca; 12 kilo 481,51 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ