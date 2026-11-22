Kayseri'de 26 aranma kaydı olan firari, 58 yıl 4 ay 9 gün hapisle cezaevine girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de 26 ayrı aranma kaydı bulunan ve 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahıs, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranıyordu.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 26 ayrı aranma kaydı olan firari şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 26 ayrı aranma kaydıyla firari olarak aranan ve 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. (55) yakalandı.
Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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