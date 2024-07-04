Kayseri'de 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3'üncü kattaki ikametinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak'ta meydana gelen olayda; M.K. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki ikametinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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