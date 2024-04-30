Kayseri'de 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri\'de 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın kullandığı araç durdurularak gözaltına alındı ve yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla emniyete götürüldü.

30.04.2024 14:57
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli 1 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sırt çantasında yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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