Kayseri'de 41 bıçak darbesiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı - Son Dakika
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Kayseri'de 41 bıçak darbesiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı

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Kayseri\'de 41 bıçak darbesiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için gittiği apartmanda bina görevlisinin eşini 41 bıçak darbesiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı. Sanık, eşine yönelik öldürmeye teşebbüsten 14 yıl, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını öldürmek için gittiği apartmanda, bina görevlisinin karısını 41 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu.

Kayseri'de 8 Aralık 2025'te meydana gelen olayda; boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini öldürmek için gittiği apartmanda, bina görevlisinin karısı Melek Gül'ü 41 bıçak darbesi ile öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Melek Gül'ün öldürülmesinin yanı sıra boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan İlhan Ş.'nin karar aşaması öncesindeki son sözleri; "Ne ceza gerekiyorsa, acısını dindirme adına ne gerekiyorsa onun olmasını talep ediyorum. Cezanıza razıyım" oldu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlhan Ş. hakkında; Melek Gül'e yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 6 ay hapis, eşi Y.'Ş.'ye yönelik öldürmeye teşebbüsü suçundan ise 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: İHA
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