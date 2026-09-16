Kayseri\'de 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Hırsızlık suçlarından 8 ayrı aranma kaydı ile birlikte 47 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (26) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.