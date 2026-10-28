Kayseri'de 6 aylık çalışmayla 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 aylık çalışmayla 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Kayseri\'de 6 aylık çalışmayla 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Kayseri'de 6 ay süren saha çalışmasının ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 3 farklı suçtan 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 3 farklı suçtan 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 6 ay süren saha çalışmaları sonucu, belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunan ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.Y. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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