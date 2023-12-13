Kayseri\'de 7 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ