Kayseri'de 9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (14), 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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