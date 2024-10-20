Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri\'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi diğerini tabancayla vurdu.

20.10.2024 13:18
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada alacaklısını tabancayla 2 bacağından vuran şahıs tutuksuz yargılanırken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ve ifadeler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, H.D. tabancayla E.A.'yı iki bacağından yaraladı. Olayın ardından E.A. tedavi altına alınırken kaçan şüpheli H.D. ise polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, H.D.'nin E.A. ile tartışma anları ve daha sonra H.D.'nin tabancayla E.A.'yı bacağından yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bacağından vurulan E.A.'nın arkadaşları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldüğü anlar da yer alıyor.

Müşteki E.A.: "Hedef gözetmeksizin ateş etti"

Yaralı E.A.'nın olayın ardından verdiği ilk ifadelere ulaşıldı. E.A. ifadesinde, "H.D. ile aramızda alacak verecek meselesi vardı. Ben alacaklıydım. Olay günü paraya ihtiyacım olduğu için H.D.'yi aradım. Paramı istediğimde bana küfretti. Bana 'konum atıyorum gel' dedi. Sonra H.D. telefonu kapattı. Ancak bana konum atmadı. H.D.'yi tekrar aradığımda bana bir sürü küfür etti. Sonra olay yerine gittim. Bu sırada benim de yanımda arkadaşlarım vardı. H.D. bana 'bu ticareti beraber yaptık, konuşmayı da beraber yapalım' diyerek, beni inşaatın oraya götürdü. İnşaatın orada sadece H.D. ile ben vardım. O sırada ben sigara yaktım. H.D.'ye döndüğümde belinden bir tabanca çıkardı ve bana doğrultarak 1 el ateş etti. Sıktığı mermi benim sol bacağıma geldi. Ben yere düşmedim ve H.D. beni öldürmek için sıkar diye eline atladım. Silahı almak istedim. Ben silahı almak isterken, H.D. hedef gözetmeksizin bir kere daha tabancasını ateşledi. Bu kez de beni kasığımdan vurdu. Ben 2'nci mermiyi yiyince acıyla yere düştüm" dedi.

Zanlı H.D. ise ifadesinde, "Müşteki beni tehdit etti. Belimden çıkardığım tabancamla önce sol bacağına ateş ettim. Sonra iki el daha bacaklarına ateş ettim. Kesinlikle havaya ateş etmedim. E.A.'yı sol bacağından vurduğumu gördüm. Sağ bacağında kan görmedim. Daha sonra Erkilet'te bir arkadaşımın evine gittim. Bu ev ismini söylemek istemediğim bir arkadaşımın eviydi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

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