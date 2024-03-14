Kayseri'de alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Canlı sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine B.B., yanındaki bıçak ile A.Y.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan A.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmak isterken yaralanan B.B.'nin babası S.B. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği cadde de güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.B. de karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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