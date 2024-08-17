Kayseri'de asayiş uygulamasında kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de asayiş uygulamasında kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kayseri\'de asayiş uygulamasında kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, 34 bin 500 dal makaron ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek de bulundu.

17.08.2024 01:20
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 16 ekiple düzenlenen asayiş uygulaması; 34 bin 500 dal makaron ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan 16 ekibin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada; 34 bin 500 dal makaron, 70 kilogram kaçak tütün, 0,40 gram uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Öte yandan çalışmalarda; 10 araca toplamda 30 bin 797 TL cezai işlem uygulanırken, 7 şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de asayiş uygulamasında kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
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