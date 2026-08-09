Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri\'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de biber gazı sıkarak bıçakla saldıran 2 kişi, 1 ölü, 1 yaralı bırakıp yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdıkları 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yarayan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bıçaklı saldırı sonrası şahıslardan birinin cep telefonunu gasbettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde iki şahıs, caddede yürüyen N.M. ve S.M'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, olayda S.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından N.M. ve S.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. S.M. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırının ardından cep telefonunu gasp etmişler

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çapta çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, cinayeti E.T. (18) ve B.K.'nin (18) işlediği belirlendi. 2 şüphelinin saklandığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda, şüpheliler E.T. ve B.K.'nın yabancı uyruklu şahısların telefonunu da gasbettiği belirlendi. Yapılan aramalarda, suça konu bıçak, biber gazı ve gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

Saldırganlar tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve B.K. sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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