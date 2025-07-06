Kayseri\'de Boş Arazide Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide çıkan atık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın; itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - KAYSERİ