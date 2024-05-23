Kayseri\'de Boşanmak Üzere Olan Kadının Yüzü Cam Parçasıyla Kesildi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yerde bulduğu cam parçasıyla eşine saldırdı. Yüzünden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.D. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ