Kayseri'de Çelik Kasada Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Çelik Kasada Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de yapılan narkotik operasyonda çelik kasada 88 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu.

19.10.2024 10:12
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Çelik kasada para yerine uyuşturucu saklamışlar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çelik kasada saklanmış 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce bir adreste yapılan operasyonda H.G.D. K.Y. F.D. ile hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Mia'nın da katılımıyla yapılan aramada ise çelik kasaya saklanmış 88 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Son Dakika

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