Kayseri'de Cinayet Zanlısı Mersin'de Yakalandı

11.05.2026 20:28
Kayseri'de başından vurularak öldürülen E.A.'nın katil zanlısı A.K., 575 saatlik inceleme sonrası Mersin'de yakalandı.

Kayseri'de 29 Mart'ta başından silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, kurulan özel ekibin 575 saatlik kamera kaydını izlemesi ile Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak'ta müstakil bir evde E.A. ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla oturduğu sırada ikamete kimliği belirsiz şahıslar geldi. Çıkan tartışmada E.A., tabancayla başından vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan E.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili D.K. (19) ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı A.K.'yı (51) yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Kurulan ekip tarafından yapılan saha çalışmaları ve yaklaşık 575 saatlik kamera incelemeleri sonucu A.K.'nin Mersin'e kaçtığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine ekipler Mersin'e giderek, şüpheliyi yapılan operasyonla yakalayarak Kayseri'ye getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:57:59. #7.13#
