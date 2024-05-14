Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet toplu tabanca, 4 adet tüfek, 202 adet kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik gibi tarihi eserler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

14.05.2024 23:09
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 6 toplu tabanca, 4 tüfek, 202 kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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