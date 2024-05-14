Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 6 toplu tabanca, 4 tüfek, 202 kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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